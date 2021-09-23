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Norveç'te sol blok koalisyon hükümeti kurma görüşmelerine başladı

23.09.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Norveç'te sol blok koalisyon hükümeti kurma görüşmelerine başladı

Norveç'te sol eğilimli muhalefet partileri, iklim krizinin ve ülkenin büyük petrol ve gaz endüstrisinin geleceğinin tartışıldığı seçimlerde zafer kazandıktan sonra koalisyon hükümeti kurmak için görüşmelere başladı.

Guardian'da yer alan habere göre, ülkedeki merkez sol eğilimli İşçi Partisi, Merkez Parti ve Sosyalist Sol Parti'nin liderleri seçimlerden sonra ilk kez bugün bir araya geldi.

İşçi Partisi 13 Eylül'de yapılan seçimlerde yüzde 26 oy alarak 2013'ten beri iktidarda olan Başbakan Erna Solberg liderliğindeki Muhafazakar Sağ Parti'yi mağlup etti.

Üç sol parti, 169 sandalyeli Norveç parlamentosunda 89 sandalye elde ederek salt çoğunluk için gereken sayıdan dört fazla milletvekiline sahip oldu.

Ancak üç parti, koalisyon görüşmelerinde çevresel ve mali konularda aralarındaki farklılıkları çözmeyi hedefliyor.

Ayrıca, İşçi Partisi ve Merkez Parti emisyonları azaltarak ülkenin petrol sektörünü geliştirmek isterken, Sosyalistler arama faaliyetlerini durdurmak istiyor.

Ülkedeki petrol firmaları mühendislik becerilerini yeşil teknolojilere uyarlamak için zamana ihtiyaçları olduğunu savunurken, İşçi Partisi Genel Başkanı Jonas Gahr Stoere, "Petrol ve gaz endüstrimize zaman tanımanın yanlış sanayi politikası ve yanlış iklim politikası olduğuna inanıyorum." dedi.

Öte yandan, Sosyalist Sol lideri Audun Lysbakken ise "Sosyalist Sol olmadan kırmızı-yeşil tarafta çoğunluk olmayacak. Bu, eşitsizlik ve iklim konusundaki kırmızı çizgilerimiz de dahil olmak üzere herkesin birbirine saygı duyması gerektiği anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

2005 ve 2013 yılları arasında ülkeyi mevcut NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg liderliğindeki bir merkez sol ittifak yönetmişti.

Norveç'te 13 Eylül'de yapılan genel seçimleri İşçi Partisi lideri Stoere önderliğindeki sol blok kazanmıştı. Stoere'nin kurulacak yeni hükümette başbakan olması bekleniyor.

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