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Norwich Cityli Dennis Srbeny'den asker selamlı gol sevinci

İNGİLTERE HABERLERİ  | 23.11.2019 22:24 | Son Güncelleme

Norwich City'nin deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ikinci golünü atan Dennis Srbeny, asker selamlı gol sevincinde bulundu.

Norwich Cityli Dennis Srbeny'den asker selamlı gol sevinci

Norwich City, Alman futbolcunun asker selamlı gol sevincini twitter hesabından paylaştı.

UEFA, Türk Milli Takımı oyuncularının Arnavutluk ve Fransa maçlarındaki gol sevinçlerinde asker selamı vermesinin ardından, muhtemel siyasi provokasyon iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
asker selamı Dennis Srbeny İngiltere Premier Lig norwich city cenk tosun everton

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
hadi bakalım uefa ne diyecen şimdi
E nolmuş Yani? Uefa soruşturma mı açsın? Bir İngiliz atasözü vardır; might is right! Abi biz yatalım kalkalım şükredelim, uluslararası maçlarda attığımız nizami golleri bi bahane bulup da iptal etmiyorlar..
Dünyada ki gol atan bütün futbolcular asker selamı versinler de bakalım futbol oyunu devam edecek mi yoksa şu gereksiz oyundan kurtulacakmıyız?
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