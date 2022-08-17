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Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy yıllara meydan okuyor! Mayolu paylaşıma yorum yağdı

17.08.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Nostalji Kraliçesi' lakaplı ünlü sanatçı 63 yaşındaki Muazzez Ersoy'dan yeni yaşının ilk günlerinde sosyal medyayı kasıp kavuran mayolu paylaşımlar geldi. Ersoy'a 'gencecik kız gibisin maşallah', 'Allah nazarlardan korusun' yorumları yapıldı.

Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy yıllara meydan okuyor! Mayolu paylaşıma yorum yağdı

Türk Sanat Müziği'nin Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, geçtiğimiz günlerde 63. yaş gününü yakın dostlarıyla Bodrum'da kutlamıştı. Ersoy arkadaşlarıyla gittiği mekanda gönlünce eğlenmişti. Bodrum'da güneşin ve denizin keyfini çıkaran Muazzez Ersoy'dan hayranlarına sürpriz paylaşımlar geldi.

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Muazzez Ersoy iskelede çekildiği mayolu pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü şarkıyı mayoyla gören takipçileri hem şaşırdı hem de övgü dolu yorumlarda bulundu.
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Ersoy'a çok sayıda 'gencecik kız gibisin maşallah', 'Allah nazarlardan korusun' yorumları yapıldı.

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Muazzez Ersoy
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