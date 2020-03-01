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Nova Okulları voleybolda yarı finalde

BURSA HABERLERİ  | 01.03.2020 10:24 | Son Güncelleme

Edirne’de oynanan Genç Kızlar A kategorisi maçlarında Nova Okulları Voleybol takımı 4 rakibini de yenerek Türkiye Yarı Finalleri’ne çıktı.Edirne’de oynanan Voleybol Genç Kızlar A Kategorisi grup maçlarında Yalova, Kocaeli ve Balıkesir’den gelen takımlarla karşılaşarak yenen Nova Okulları Voleybol Takımı, son olarak Edirne Spor ile oynadığı maçta setleri 3-0 aldı.

Edirne’de oynanan Genç Kızlar A kategorisi maçlarında Nova Okulları Voleybol takımı 4 rakibini de yenerek Türkiye Yarı Finalleri’ne çıktı.
Edirne’de oynanan Voleybol Genç Kızlar A Kategorisi grup maçlarında Yalova, Kocaeli ve Balıkesir’den gelen takımlarla karşılaşarak yenen Nova Okulları Voleybol Takımı, son olarak Edirne Spor ile oynadığı maçta setleri 3-0 aldı. Türkiye yarı finallerinde oynamaya hak kazanan Nova Okulları Genç Kızlar A Kategorisi voleybol takımı Bursa’ya grup birincisi olarak döndü.
Okul antrenörlerinden Dolunay Kurt “Hedefimiz öncelikli olarak yarı final grubunda başarılı olan ilk iki takım arasına girerek Türkiye finallerine yükselmek ve Nova Okulları olarak ilk kez Türkiye finallerine giderek ilimizi ve okulumuzu temsil ederek şampiyonluğu kazanmak” dedi.
Nova Okulları Kurucusu Canan Topsakal, “Voleybol takımımızın son turnuvada 4 maçta 4 galibiyet aldı. Yaptıkları çalışmanın kendilerine başarı olarak döndüğünü görmek, onların çalışmalarına olan inancımızı artırmıştır. Öğrencilerimizin sportif faaliyetlerini sürdürürken akademik çalışmalarını eksik bırakmadan örnek öğrenci olmaya da devam etmişlerdir. Nova Okulları olarak akademik başarının yanı sıra kültür ve sanat ile sporu da çok önemsiyoruz. Nova Okulları Spor Kulübü’nde 100’e yakın lisanslı sporcu bulunmaktadır. Bu da Nova Okulları’nın farklı yönlerinden biridir” diye konuştu.

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