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  4. Novak Djokovic Alexander Zverev'i 2-0 mağlup etti!

Novak Djokovic Alexander Zverev'i 2-0 mağlup etti!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.11.2020 20:04 | Son Güncelleme

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, 6. gün maçlarıyla devam etti. Novak Djokovic, Alman Alexander Zverev'i 2-0 yenerek yarı finale kaldı.

Novak Djokovic Alexander Zverev'i 2-0 mağlup etti!

rofesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Sırp Novak Djokovic, Alman Alexander Zverev'i 2-0 yenerek yarı finale kaldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, 6. gün maçlarıyla devam etti.

Tokyo 1970 Grubu karşılaşmalarının oynandığı 6. günün açılış maçında, 1 numaralı seri başı Djokovic ile 5 numaralı seri başı Zverev karşılaştı.

Djokovic, bir saat 37 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Üç maçta iki galibiyete ulaşan Sırp tenisçi, daha önce 5 şampiyonluk yaşadığı sezon sonu turnuvasının yarı finalinde Avusturyalı Dominic Thiem ile eşleşti. Bir galibiyet, iki mağlubiyete sahip Zverev ise elendi.

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