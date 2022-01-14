Novak Djokovic'in vizesi 2.defa iptal edildi! Avustralya Açık'ta...

Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke tarafından yapılan açıklamada iptalin "sağlık ve düzeni koruma gerekçesiyle ve kamu yararı temelinde" yapıldığı belirtildi. Bu açıklamanın ardından Sırp tenisçi Avustralya Açık Turnuvası'nda mücadele edemeyecek.

İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

Djokovic'in bu karara itiraz hakkı bulunuyor. Avukatlarının itirazın hafta sonu görüşülüp karar bağlanmasını isteyecekleri düşünülüyor ancak bunun mümkün olup olmadığıyla ilgili bir bilgi henüz yok.

NE OLMUŞTU?

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Melbourne'da yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'a ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.

"İNSAN HATASINDAN KAYNAKLANDI"

Vize başvuru için doldurduğu göçmenlik formunda Avustralya'ya gelmeden önce yurtdışına seyahat ettiğini belirtilmemesinin yanlış olduğunu kabul eden Djokovic, ancak kasıt bulunmadığını, bu durumun "insan hatası"ndan kaynaklandığını kaydetti.

Djokovic'in formlarda, Avustralya'ya uçuşundan 14 gün önce başka bir ülkeye seyahat edip etmediği sorusuna, gitmediği yönünde cevap verdiği ortaya çıkmıştı.

