Novak Djokovic Roland Garros'ta yarı finale yükseldi

Son şampiyon Halep'i bir saat 8 dakika sonunda 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Anisimova, yarı finale yükseldi.

Turnuvada 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, 10 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov'u bir saat 47 dakika sonunda 6-2, 6-4 ve 6-2 biten setlerle 3-0 mağlup ederek tur atladı. Geçen yılın finalisti Thiem, yarı finalde Djokovic'in rakibi oldu.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, çeyrek finalde 5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile karşılaştı. Kariyerinde biri Fransa Açık olmak üzere 15 grand slam şampiyonluğu bulunan 32 yaşındaki Djokovic, rakibini 2 saat 9 dakika süren mücadelede 7-5, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Günün diğer çeyrek final maçında ise 8 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty, 14 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys ile karşı karşıya geldi.

Bir saat 9 dakika süren karşılaşmadan 6-3 ve 7-5 biten setlerle 2-0 galip ayrılan Barty, yarı finalde Anisimova ile eşleşti.

NADAL İLE FEDERER KARŞILAŞACAK

Turnuvada yarın, yarı final maçları oynanacak.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal ile 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer karşılaşacak. Federer ve Nadal ikilisi, kariyerlerinde 39. kez karşı karşıya gelecek. Nadal'ın birbirlerine karşı oynadıkları maçlarda 23-15 üstünlüğü bulunsa da ikili arasındaki son 5 karşılaşma, Federer'in galibiyetiyle sonuçlandı.

Erkeklerdeki diğer yarı finalde dünya 1 numarası Djokovic ile 4 numaralı seribaşı Thiem mücadele edecek.

Tek kadınlarda ise 26 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta ile klasmanın 38. sırasındaki Çek Marketa Vondrousova ve 8 numaralı seribaşı Barty ile klasmanda 51. basamakta bulunan Anisimova finale kalabilmek için korta çıkacak.

