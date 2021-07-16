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Novak Djokovic, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak

16.07.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşan Novak Djokovic, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacağını açıkladı.

Novak Djokovic, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın başlamasına kısa bir süre kala Novak Djokovic, oyunlara katılma kararı aldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Djokovic, "Küçük arkadaşım Koujirou'yu hayal kırıklığına uğratamam. Tokyo için uçak biletimi ayırttım ve olimpiyatlar için Sırbistan takımına katılmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Novak Djokovic son olarak Wimbledon'da Matteo Berrettini'yi mağlup ederek kariyerindeki 20. grand slam şampiyonluğuna elde etmişti.

ÇİN'DE BRONZ MADALYA KAZANDI

2008'de Çin'de düzenlenen olimpiyatlarda Novak Djokovic Jamer Blake'i 6-3, 7-6 ve 7-4'le mağlup ederek bronz madalyanın sahibi olmuştu.

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