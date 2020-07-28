Novak'tan flaş transfer: Trabzonspor çok geç kaldı

Trabzonspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Çek sol bek Filp Novak, ülkesinin basınına (İsport Blesk) konuştu. Novak, "Trabzonspor çok geç kaldı" dedi.

"İSTATİSTİKLERİM GÜZEL"

İlk olarak bireysel performansını değerlendiren Novak, "Bireysel istatistiklerim güzel. Tabii, birkaç asist daha ekleyebilirdim ama maalesef başarılı olamadım ve sadece gol attım. Bunun için biraz üzgünüm" dedi.

"EĞER O MAÇI KAZANSAK ŞAMPİYON OLABİLİRDİK"

Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırdıkları ile sözlerine devam eden Novak, "Gerçekten çok üzgünüm. Koronavirüsten sonraki karşılaşmalarda pek başarılı olamadık. 32. hafta maçında Denizlispor'a yenildik. Eğer kazansaydık şampiyonluğa ulaşabilirdik. Ne yazık ki üst üste iki kez kaybettik" şeklinde konuştu.

"TRANSFER TEKLİFİ ALDIM"

Geleceği ve hedefleri ile ilgili konuşan Novak, "Sport Invest menajerimle görüşmelerimiz sürüyor. Burada da sözleşmeyi uzatmak için bir teklif aldım. Ayrıca başka seçeneklerimiz de var, ancak kupa finalinden önce onlarla konuşmayı ve düşünmeyi hiç uygun bulmuyorum. Şu an Trabzonspor forması giyiyorum ve bir kupa kazanmak istiyorum. Final maçından sonra geleceğimle ilgili karar vereceğim. Teklifleri karşılaştıracağız ve benim için en iyisi hangisi iyiyse ona gideceğim" açıklamasını yaptı.