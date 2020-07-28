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Novak'tan flaş transfer: Trabzonspor çok geç kaldı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 28.07.2020 15:24 | Son Güncelleme

Süper Lig ekibi Trabzonspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Çek futbolcu Filip Novak, Trabzonspor hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Novak'tan flaş transfer: Trabzonspor çok geç kaldı

Trabzonspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Çek sol bek Filp Novak, ülkesinin basınına (İsport Blesk) konuştu. Novak, "Trabzonspor çok geç kaldı" dedi.

"İSTATİSTİKLERİM GÜZEL"

İlk olarak bireysel performansını değerlendiren Novak, "Bireysel istatistiklerim güzel. Tabii, birkaç asist daha ekleyebilirdim ama maalesef başarılı olamadım ve sadece gol attım. Bunun için biraz üzgünüm" dedi.

"EĞER O MAÇI KAZANSAK ŞAMPİYON OLABİLİRDİK"

Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırdıkları ile sözlerine devam eden Novak, "Gerçekten çok üzgünüm. Koronavirüsten sonraki karşılaşmalarda pek başarılı olamadık. 32. hafta maçında Denizlispor'a yenildik. Eğer kazansaydık şampiyonluğa ulaşabilirdik. Ne yazık ki üst üste iki kez kaybettik" şeklinde konuştu.

"TRANSFER TEKLİFİ ALDIM"

Geleceği ve hedefleri ile ilgili konuşan Novak, "Sport Invest menajerimle görüşmelerimiz sürüyor. Burada da sözleşmeyi uzatmak için bir teklif aldım. Ayrıca başka seçeneklerimiz de var, ancak kupa finalinden önce onlarla konuşmayı ve düşünmeyi hiç uygun bulmuyorum. Şu an Trabzonspor forması giyiyorum ve bir kupa kazanmak istiyorum. Final maçından sonra geleceğimle ilgili karar vereceğim. Teklifleri karşılaştıracağız ve benim için en iyisi hangisi iyiyse ona gideceğim" açıklamasını yaptı.

"TRABZONSPOR ÇOK GECİKTİ"

Trabzonspor'un sözleşmesi uzatmakta çok geciktiğini ifade eden Çek futbolcu, "Sözleşmeyi birkaç yıl önce imzalamak istediğimi hiçbir zaman gizlemedim, ama maalesef uzun sürdü. Kulüp bekledi ve korona krizi geldi. Hoş bir şey değildi. Bir şey olacağı hissi ile futbol oynamayı sevmiyorum. Onlardan teklif geldiği anda sezonun sonuna kadar beklemeye ve tüm seçenekleri önüme koymaya karar verdim" diye konuştu Novak.

"SPART'DAN TEKLİF ALDIM"

Son olarak Novak, "Haziran ayında 30 yaşında oldum ve son uzun vadeli sözleşmelerden biri masada. Sadece doğru kararı vermek istiyorum. Çek ligine şu an dönmek istemiyorum. Sparta beni gayri resmi aradı ve durumumu sordu, ancak onlara henüz Çek Cumhuriyeti'ne gitmeyeceğim dedim ve teşekkür ettim" diyerek sözlerini tamamladı. (Ajansspor)

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