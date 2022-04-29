Novartis'ten Dünya Astım Günü’nde “Nefesini Kesme, Nefesleri Kes” kampanyası

İSTANBUL (AA) - Novartis, Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği’yle birlikte gerçekleştirdiği “Nefesini Kesme, Nefesleri Kes” kampanyasıyla astımın yaşam için bir engel olmadığını vurguluyor.

Novartis'ten yapılan açıklamaya göre, kronik bir hastalık olan astımın tüm dünyada yaklaşık 340 milyon kişide görüldüğü tahmin ediliyor. Türkiye’de ise bu sayı 3 milyona yaklaşıyor. Alerjik astım hastaları, atakları engellemek ve yaşam kalitelerini iyileştirmek için alerjenlerden uzak durmaya çalışıyor.

- Astım hayata, yaşamaya, spora ve rekorlara engel değil

Astım, Türkiye’de ortalama olarak erkeklerin yüzde 7.1’i kadınların yüzde 9’unda rastlanan ve hayat kalitesini çok ciddi oranda etkileyebilen bir sağlık sorunu olarak görülüyor.

1957’den bu yana insanların yaşam kalitesini artıracak ve ömürlerini uzatacak yeni yollar keşfetme hedefiyle çalışan Novartis, bu kampanya ile alerjik astımla ilgili doğru bilinen yanlışları tersine çevirmeyi amaçlıyor.

Hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini sürdürebilmelerini her zaman ön planda tutan Novartis, onlara daha iyi hizmet verebilmek, yenilikçi ürünler geliştirmek üzere faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu yıl da Dünya Astım Günü kapsamında Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği iş birliğiyle ‘Nefesini Kesme, Nefesleri Kes’ kampanyasını hayata geçiren Novartis, kampanya ile her yaş grubunda görülebilen alerjik astımın doğru tedavi ve düzenli takiple kontrol altına alınabileceğini, alerjik astımın hayatı keyifle yaşamak için bir engel olmadığını hatırlatıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dilşad Mungan alerjik astımın belirtilerinden bahsederek, "Bu hastalık Türkiye’de ve dünyada pek çok yaş grubunda görülüyor. Toz, koku, duman, evcil hayvan tüyleri, hamam böceği, küf mantarları, ev tozu akarları gibi uyaranlarla şiddeti ve süresi değişiklik gösteren kuru öksürük, nefes darlığı, hırıltı, hışıltı ve göğüste baskı hissi gibi yakınmalarla kendini gösteriyor.

Bu belirtileri gösteren kişilerin mutlaka alerji ve göğüs hastalıkları uzmanlarına danışmalarını öneriyoruz. Zira etkili tedavi ve düzenli kontrollerle astımı kontrol altında tutmak mümkün." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, kendisi de alerjik astım hastası olan milli dalış rekortmeni Şahika Ercümen de kampanya için çekilen filmde astım hastalarının doğru tedaviyle kaliteli bir hayat yaşayabilecekleri mesajını verdi.

