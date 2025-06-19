Nüfus müdürlükleri YKS'ye girecek öğrenciler için hafta sonu açık tutulacak!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için önemli bir gelişme yaşandı. Öğrencilerin sınav başvuru süreci için ihtiyaç duydukları belgeleri alabilmesi amacıyla, nüfus müdürlükleri 21-22 Haziran tarihlerinde hafta sonu açık olacak.

Bu karar, özellikle sınav için gerekli olan kimlik belgeleri, adres bilgileri ve diğer resmi belgeleri temin etme sürecindeki zorlukların önüne geçilmesi için alındı.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ YKS İÇİN HAFTA SONU AÇIK OLACAK

Öğrencilerin başvurularını eksiksiz bir şekilde tamamlaması ve gerekli belgeleri temin etmesi büyük önem taşıyor. Hafta sonu açık kalacak nüfus müdürlükleri, özellikle çalışan öğrenciler ve okul sınavları nedeniyle hafta içi mesaiye giremeyen adaylar için büyük kolaylık sağlayacak. Bu sayede, öğrencilere zaman kaybı yaşatmadan kimlik değişikliği, yeniden kimlik başvurusu ve kayıp kimlik belgesi temini gibi işlemler de yapılabilecek.

ÖĞRENCİLER BELGELERİNİ HAFTA SONU ALABİLECEK

21-22 Haziran tarihlerinde açık olacak nüfus müdürlükleri, ülke genelinde öğrencilere hizmet vermek amacıyla belirlendi. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı;

"21-22 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2025-YKS) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde Ek’te sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 21 Haziran 2025 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında ve 22 Haziran 2025 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; Müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, düzenlenen bu belge ile sınava girebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen hiçbir belge, sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ile biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adreslerine ve açık oldukları saatlere siteden erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."