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  4. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri, "telefonla vatandaşlık verildiği" iddiasını yalanladı:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri, "telefonla vatandaşlık verildiği" iddiasını yalanladı:

13.09.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türk vatandaşlığının kazanılması, Türk Vatandaşlığı Kanunu ve kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre yürütülmekte olup, şartları ve süreçleri çok açık ve nettir" - "Ne yazık ki ısrarla resmi açıklamaları ve verileri görmezden gelerek hiçbir gerçekliğe dayandırılmadan, gündeme gelmek adına içerikler oluşturulmaya devam edilmektedir"

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yabancıların Türk vatandaşı olma süreçlerinin Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre yürütüldüğü belirtilerek, "Ne yazık ki ısrarla resmi açıklamaları ve verileri görmezden gelerek hiçbir gerçekliğe dayandırılmadan, gündeme gelmek adına içerikler oluşturulmaya devam edilmektedir." denildi.

Genel Müdürlükten, sosyal medyada yer alan, "bir kamu hastanesinde kadın doğum uzmanı doktor olduğu iddia edilen bir kişinin telefonla vatandaşlık verildiği yönündeki beyanı"na ilişkin açıklama yapıldı.

Türk vatandaşlığının kazanılmasının, Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre yürütüldüğü, şartları ve süreçlerinin açık ve net olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önce açıkça ve görsel olarak işlem aşamalarının ayrıntılı bir şekilde Sayın Bakanımız tarafından da ifade edildiği gibi yabancının bizzat başvuruda bulunması, il aşaması, valilik komisyonu, tahkikat ve arşiv araştırması gibi birçok sürecin olumlu sonuçlandırılması halinde Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir.

Ne yazık ki ısrarla resmi açıklamaları ve verileri görmezden gelerek hiçbir gerçekliğe dayandırılmadan gündeme gelmek adına içerikler oluşturulmaya devam edilmektedir. Bu tür paylaşımlarda bulunmak suretiyle kurumları zan altında bırakarak algı oluşturmaya çalışanlar hakkında Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Vatandaşlık Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

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