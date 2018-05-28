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Nükhet Duru: İlk eşim benim için 100 dolar bahse girmiş

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.05.2018 10:19 | Son Güncelleme

Nükhet Duru, Lifetime TV’deki ‘Senin Mucizen’ programına konuştu. İlginç açıklamalara imza attı.

Nükhet Duru: İlk eşim benim için 100 dolar bahse girmiş

Nükhet Duru, Lifetime TV’deki ‘Senin Mucizen’ programına konuştu. Lifetime TV Başkanı Esra Oflaz Güvenkaya ve programın moderatörü Lütfiye Pekcan’a samimi itiraflarda bulundu.

Annem ve babam ben 11 yaşındayken boşandı. Sorunlarla başa çıkamadım, intihara teşebbüs ettim. Kimsenin beni istemediğini düşünmüştüm. Ölemedim, komşular kurtardı.”

“Türkiye’nin en iyi yorumcusu benim. Bu yetenek bana Allah tarafından verildi. O dönemler Ajda Pekkan’ın fiziği, güzelliği, star ışığı hepimizin işe başlama nedeniydi.”

‘BİR SEVGİLİM YOK’

“İlk eşim Dikran Masis ile evliliğim enterasandı. Bana oyuncak kamyonda bir çiçek yolladı. O tarihte başka biri, bana gerçek kamyonda güller göndermişti. Bunu bilen Dikran’a demişler ki: ‘Hiç uğraşma, aramaz.’ O da ‘Öyle bir şey yapacağım ki, arayacak. 100 dolar bahse girerim’ demiş. Dikran’ı aradım, ama bahis işini öğrenince çok kızdım! Evlilik teklifini kabul ettim. Çalışmama izin vermedi, kıskançtı.”

“Şu an sevgilim yok. Başarımı problem etmeyecek, beni motive edecek birine ihtiyacım var. Kendime çok iyi bakıyorum, 7 kilo verdim. O kadar fazla çalıştım, öyle meşgul yaşadım ki yaşlanmaya vakit kalmamış. Hergün kahkaha attım, o kahkahalar bana iyi geldi.”

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