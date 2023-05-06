Nükhet Duru nereli, kimdir, kaç yaşında? Nostaljik şarkılarla Nükhet Duru bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'de

Nükhet Duru ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kanal D'nin sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konsepti Karışık Kaset olacak. Konuklardan biri de usta isim Nükhet Duru oldu. 2 kez evlilik yapan ünlü ismin özel hayatı da oldukça merak ediliyor. İşte Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Nükhet Duru'nun yaşı ve hayatı...

NÜKHET DURU NERELİ, KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nükhet Duru 19 Mayıs 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ünlü şarkıcı aslen Niğdelidir. Bor'dan gelen bir ailenin kızı olarak doğmuştur. Duru lise eğitimini Kandilli Kız Lisesi'nde tamamlamıştır.

Nükhet Duru henüz 11 yaşındayken annesi ile babası boşandığı için duyduğu üzüntü yüzünden geçici felç geçirmiştir. Nükhet Duru 1971 yılında, İstanbul Bakırköy'deki Florya Deniz Kulübü'nde dans müziği orkestrasında solistlik yaparak şarkıcılığa adım atmış oldu.

NÜKHET DURU EVLİ Mİ?

Nükhet Duru, ilk evliliğini 1987 yılında Dikran Masis ile yapmıştır. Çift 1991 yılında boşanmıştır. İkinci evliliğini 1995'te Özalp Birol ile yapan Nükhet Duru, 1999 da Birol ile de ayrılmıştır.

NÜKHET DURU'NUN ÇOCUĞU VAR MI?

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru'nun Dikran Masis ile olan evliliğinden Cem adında bir oğlu var.



