Numan Çürüksu Giresunspor’da

Giresunspor, Menajeri Burak Denizli ile birlikte şehre gelen ve Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren ile görüşmede bulunan deneyimli savunma oyuncusu Numan Çürüksu ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.
Futbol hayatına Trabzon Erdoğduspor’da başlayan 34 yaşındaki deneyimli stoper, Sürmenespor’da profesyonel olduktan sonra sırasıyla; Ofspor, Orduspor ve Kayseri Erciyesspor formalarını gidi. Çürüksu, 5 sezondur Osmanlıspor formasını giyiyordu.
İmza töreninin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Sacit Ali Eren, “Anlaşmamız şimdiden her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun” dedi. (İHA)
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