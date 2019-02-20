Nuno Gomes Fatih Terim'i ziyaret etti

Portekiz'in efsane futbolcularından biri olan Nuno Gomes, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti.
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Yarın oynanacak Benfica mücadelesi öncesinde dün Portekiz'in başkenti Lizbon'a gelen Galatasaray kafilesi kamp yapacağı otele yerleşirken, uzun yıllar Portekiz Milli Takımı formasını terleten ve Fiorentina'da oynadığı dönemde teknik direktör Fatih Terim'in öğrencisi olan Nuno Gomes, deneyimli teknik adamı ziyaret etmek için sarı kırmızılı takımın kamp yaptığı otele geldi.
İkili bir süre sohbet ederken; sohbet sonrası Fatih Terim, Nuno Gomes'e Galatasaray forması hediye etti.
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