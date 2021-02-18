Nuno Tavares'in paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı

Benfica'nın sol beki Nuno Tavares'in Instagram hesabı bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi ve "Yakında Galatasaray" şeklinde bir paylaşım yapıldı.

Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marcelo Saracchi'nin boşluğunu doldurmak için sol bek arayışı sürerken.

Portekiz'den bir paylaşım taraftarları heyecanlandırdı.

HESABI ASKIYA ALINDI

Benfica'nın 21 yaşındaki sol beki Nuno Tavares'in "Yakında Galatasaray" paylaşımı, Portekizli taraftarlar arasında da en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Kısa süre içinde genç futbolcunun hesabının başkaları tarafından ele geçirildiği açıklandı ve hesap askıya alındı.Sporting altyapısından yetişen ve 2019'dan bu yana Benfica A takımında yer alan genç oyuncu, bu sezon 18 maçta oynarken 3 asist yaptı.

