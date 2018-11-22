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Nur Tatar Askari finalde

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 22.11.2018 23:17 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Tekvando Grand Prix Finali'nde milli sporcu Nur Tatar Askari, finale yükseldi.

Nur Tatar Askari finalde

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fujairah kentinde düzenlenen grand prix finalinde ilk gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye'nin 7 sporcuyla katıldığı organizasyonda Nur Tatar, kadınlar 67 kiloda adını finale yazdırdı.

Milli tekvandocu Nur, ilk turda İtalya'dan Daniela Rotolo'yu 6-2, çeyrek finalde ise Rusya'dan Polina Khan'ı 3-1 mağlup etti.

Çekişmeli geçen yarı finalde Hırvat Matea Jelic'i 10-9 yenmeyi başaran Nur, Birleşik Arap Emirlikleri'nde finale kalan tek Türk sporcu oldu. Milli sporcu, finalde yarın Güney Kore'den Jan-di Kim ile karşılaşacak.

3 SPORCU BRONZ MADALYA MAÇINA ÇIKACAK
Milli tekvandoculardan Rukiye Yıldırım, Hatice Kübra İlgün ve Nafia Kuş, bronz madalya maçına çıkma hakkını elde etti. Kadınlar 49 kiloda tatamiye çıkan Rukiye Yıldırım, ilk turda Hollandalı Dina Pouryounes Langeroudi (18-0), çeyrek finalde de Kıbrıs Rum Kesimi'nden Kyriaki Kouttouki'ye (7-0) sayı şansı tanımayarak yarı finale kaldı.

Yarı finalde Güney Koreli So-hui Kim engelini geçemeyen Rukiye, tatamiden 19-13 mağlup ayrıldı. Türkiye'yi +67 kiloda temsil eden Nafia Kuş ise ilk maçında Rus Karina Zhdanova'ya 9-2 üstünlük sağladı.

Çeyrek finalde Polonya'dan Aleksandra Kowalczuk'u 8-6 yenen Nafia, yarı finalde İngiltere'den Bianca Walkden'a 20-5 mağlup oldu.

HATİCE KÜBRA, İREM'İ YENDİ
Türkiye'nin iki sporcuyla yer aldığı kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, ilk turda Hırvatistan'dan Bruna Vuletic'i 6-4'le geçerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde bir diğer milli sporcu İrem Yaman ile karşılaşan Hatice Kübra, müsabakadan 38-18 galip ayrılan taraf oldu.

Hatice Kübra, yarı finalde ise Hırvat Nikita Glasnovic'e 13-9 yenilerek altın madalya şansını kaybetti. Bronz madalya mücadelesinde yarın Hatice Kübra İlgün, İspanyol Marta Calvo Gomez, Rukiye Yıldırım, Güney Koreli Jae-Youn Sim, Nafia Kuş ise Sırp Milica Mandic ile karşı karşıya gelecek.

ZELİHA VE YUNUS İLK TURDA ELENDİ
Kadınlarda İrem Yaman'ın yanı sıra 49 kiloda yarışan dünya şampiyonu Zeliha Ağrıs, ilk turda Vietnamlı Thi Kim Tuyen Truong'a 17-7 mağlup olarak organizasyona erken veda etti.

Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olan Yunus Sarı da 80 kilo ilk tur maçında Azerbaycan'dan Milad Beigi Harchegani'ye 18-8 yenilerek elendi. Tekvando Grand Prix Finali, yarın yapılacak madalya müsabakalarıyla tamamlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Nur Tatar Askari Tekvando Grand Prix Finali

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