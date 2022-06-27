Nur Tuğba Namlı hafta içi her gün Kanal D'de ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta programında Hakan Ural ile birlikte magazin gündemini yorumluyordu. Ünlü isim bugün programda yer almadı. Neler Oluyor Hayatta programını izleyen birçok kişi konuya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki Nur Tuğba Namlı neden yok? Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba Namlı hamile mi? Detaylar haberimizde...

NUR TUĞBA NAMLI NEDEN YOK?

Nur Tuğba Namlı ile ilgili açıklamada bulunan Hakan Ural partnerinin bebek haberini "Nur Tuğba hamile. Ailemize biri daha katılacak. Cinsiyeti ise erkek" sözleriyle duyurmuştu.

NUR TUĞBA NAMLI HAMİLE Mİ?

Hafta içi her gün Kanal D'de ekrana gelen magazin programının sevilen sunucusu Nur Tuğba Namlı hamile olması sebebiyle programda yer almadı.

Neler Oluyor Hayatta yeni sunucusu İnci Bakraç oldu.

NELER OLUYOR HAYATTA PROGRAMI SUNUCUSU NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR?

Nur Tuğba Namlı 15 Haziran 1983 yılında Mersin'de dünyaya geldi.

Nur Tuğba Namlı Balıkesir Üniversitesi'ni bitirmiştir.

'Var Mısın Yok Musun' yarışması ile adından söz ettiren Nur Banu Namlı ardından Gülgûn Feyman'dan sunuculuk dersleri aldı. SKY

Nur Tuğba Namlı, Türk kanalında gece haber bülteni sunuculuğu yaptıktan sonra 18 Nisan 2011'de sunucu olarak NTV'ye transfer oldu. Kasım 2014'te, NTV'deki görevinden ayrılarak TV8'e transfer oldu. TV8'de yayınlanan Survivor Panorama adlı programın sunuculuğunu yaptı. Günümüzde Kanal D'de Hakan Ural ile birlikte Neler Oluyor Hayatta isimli programı sunmaktadır.



