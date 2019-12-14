Nur Yerlitaş'tan isyan: Kendim açıklarım

Nur Yerlitaş, YouTube'da yayınlanan 'Magazin Noteri' programına konuk olarak katıldı.

İSYAN ETTİ

Ünlü modacı, geçtiğimiz günlerde çıkan 'modaevini kapatıyor' haberlerine "Bu haberler gerçek değil. Modaevimle ilgili gelişen hiçbir şey yok. Modaevimi kapatmış olsam basına kendim açıklarım. Bunları nereden uydurduklarını anlayamıyorum. Yanımda 10 kişi çalışıyor ve hepsi işlerinin başında. Ben de hepsinin başındayım" diyerek isyan etti.

İNZİVADAYDI

Ünlü modacı, beyin tümörü teşhisinin ardından 2 kere ameliyat olmuştu. Yerlitaş, ameliyatlarının ardından bir süre inzivaya çekilmeye karar vermişti.

