Vefatıyla yasa boğdu! Volkan Konak'ın yaptığı yardımlar ortaya çıktı! O detay ise kahretti...

Kuzey'in oğlu Volkan Konak, Kıbrıs'ta sahne aldığı sırada hayatını kaybetti. Yere yığılan Konak'a dakikalarca kalp masajı yapıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. O görüntüler ise izleyenlerin yüreklerini dağladı.

KKTC polisi, Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Konak'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkikle belirleneceği bildirildi.

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YARDIMLARI ORTAYA ÇIKTI!

Vefatıyla herkesi üzen Volkan Konak'ın yıllardır öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı. Volkankonak.com isimli sitede yayınlanan yardımlar en son 2010 yılında güncellenmiş olsa da ünlü sanatçının burs verdiği 63 öğrencinin 50’sinin, Konak’ın doğduğu kasabada babasını kaybetmiş çocuklardan oluştuğu öğrenildi.

Diğer 13 öğrenci ise Türkiye’nin dört bir yanındaki şehirlerden gelen ve maddi durumu yetersiz olan gençlermiş. “Onların babası olamam ama ağabeyleri, amcaları olabilirim.” sözleriyle de bir kez daha kendine hayran bıraktı.