YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Nurdağı biberinde markalaşma atağı

Nurdağı biberinde markalaşma atağı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 01.10.2020 18:13 | Son Güncelleme

İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın 1 milyon 800 bin TL ile finanse ettiği ‘Nurdağı Biberine Değer Katma projesi’ kapsamında imzalar atıldı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında Nurdağı Belediyesi bünyesinde Kurulacak Biber İşleme Tesisinin destek sözleşmesi İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ile Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tarafından imzalandı."2 ton üretim, 75 kadın istihdamı"İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, biber işleme tesisinden günde 2 ton kapasite olacağını ve 75 kadının istihdam edileceğini belirterek, “İpekyolu kalkınma ajansı olarak bölgemizdeki ilçelerimizde yerel kalkınmayı, kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek üzere birçok çalışma yürütüyoruz.

İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın 1 milyon 800 bin TL ile finanse ettiği ‘Nurdağı Biberine Değer Katma projesi’ kapsamında imzalar atıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında Nurdağı Belediyesi bünyesinde Kurulacak Biber İşleme Tesisinin destek sözleşmesi İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ile Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tarafından imzalandı.
"2 ton üretim, 75 kadın istihdamı"
İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, biber işleme tesisinden günde 2 ton kapasite olacağını ve 75 kadının istihdam edileceğini belirterek, “İpekyolu kalkınma ajansı olarak bölgemizdeki ilçelerimizde yerel kalkınmayı, kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek üzere birçok çalışma yürütüyoruz. Bugünde sanayi ve teknoloji bakanlığınca yürütülen sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında Nurdağı belediyesi bünyesinde kuracağımız biber işleme tesisimizin destek sözleşmesini imzalamak için bir aradayız. Projemiz kapsamında Nurdağı Belediyesi bünyesinde günde 2 ton işleme kapasitesine sahip biber işleme salça üretme tesisi kuracağız. Projemizin en önemli özelliği hedef kitlesinin kadınlarımız olmasıdır. Bu projeyle 75’i kadın 5’i erkek olmak üzere toplam 80 üreticiye eğitimler verilecek” şeklinde konuştu.
“Hedefimiz marka oluşturmak”
Hedeflerinin bu tesiste markalaşmak olduğunu ifade eden Akyılmaz, “Nurdağı ilçesinde atıl durumda bulunan bir tesisi de üretime kazandırmış olacağız. Nurdağı’nın organik kaliteli biberini hem baharat pul biber olarak hem de salça olarak üreterek marka olarak hem iç hem de uzun vadede dış piyasaya pazarlamayı planlıyoruz. Projenin Nurdağı’mıza, kadın üreticilerimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
“Birçok üreticinin ürününe de fayda sağlayacaktır”
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ise, “Nurdağı belediyemiz tarafından sosyal girişimciliği beslemek amacıyla hazırlamış olduğumuz ‘Nurdağı Biberine Değer Katma projesi’ İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilmiştir. Bizlerde özellikle bu proje kapsamında bizlerde Üniversite arazilerinde kırmızı biber ekimini yapıp yine Nurdağı’nda kuracağımız işletmelerde marka haline getirip tüketicilere hem hijyenik hem daha kaliteli ürün sunmayı hedeflemekteyiz. Burada kurulacak örnek tesisle birlikte birçok üreticinin ürününe de fayda sağlayacaktır. Buradaki diğer önemli nokta ise 75’i kadın 5’i erkek olmak üzere 80 kişiye istihdam sağlamasıdır. Ben emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.
Açıklamaların ardından Akyılmaz ve Kavak proje destek sözleşmesini imzaladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı! 150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı!
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Büyükşehir Belediyesi’nden 55 kişiye Samsunspor forması
Büyükşehir Belediyesi’nden 55 kişiye Samsunspor forması
Yeni Malatyasporlu Semih Kaya: "Çok iyi performans göstereceğimizi düşünüyorum"
Yeni Malatyasporlu Semih Kaya: "Çok iyi performans göstereceğimizi düşünüyorum"
Ankaragücü Kayserispor 37. randevuda
Ankaragücü Kayserispor 37. randevuda
Başkan Soyer’den liman işletmesine ziyaret
Başkan Soyer’den liman işletmesine ziyaret
Patateste rekor verim bekleniyor
Patateste rekor verim bekleniyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
05:00
Sabah
06:19
Öğle
12:25
İkindi
15:45
Akşam
18:21
Yatsı
19:36

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Elgin Eczanesi
Sehitkamil
Elif Eczanesi
Sehitkamil
Ercan Eczanesi
Sehitkamil
Kuzucu Eczanesi
Sehitkamil
Yalkın Eczanesi
Sehitkamil
Ali Çiçek Eczanesi
Sahinbey
Asay Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
MHP Gaziantep’te ilk aşama tamam
MHP Gaziantep’te ilk aşama tamam
Bu özel okulda eğitim 4 yıl ücretsiz
Bu özel okulda eğitim 4 yıl ücretsiz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.