Nurgül Yeşilçay iddialı mayosuyla Veda Mektubu'na damga vurdu! Fit görüntüsü gündem oldu

Sayısız dizi ve filmde rol alan oyuncu Nurgül Yeşilçay şimdilerde Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Veda Mektubu'nda Alanur'u canlandıran Nurgül Yeşilçay'ın dizideki mayolu sahneleri gündem oldu.

MAYOLU SAHNELERİ OLAY OLDU

Gerçek bir aşk hikayesinden uyarlanan Veda Mektubu, Alanur ve Ziya’nın ayrılması ve çocukları üzerinden karşı karşıya gelmelerini konu ediniyor.

Alanur'u canlandıran Nurgül Yeşilçay dizinin son bölümünde mayo giydi.

Siyah renkli mayonun üzerinde beyaz kalp deseni bulunuyor.

47 yaşındaki oyuncunun fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

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Instagram hesabı bulunan Nurgül Yeşilçay, havuz sezonunu açtığını diziden bir pozuyla paylaştı.



