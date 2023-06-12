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Nurgül Yeşilçay iddialı mayosuyla Veda Mektubu'na damga vurdu! Fit görüntüsü gündem oldu

12.06.2023 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Veda Mektubu dizisinde Alanur karakterini canlandırıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu'nun yeni bölümü 12 Haziran Pazartesi günü yayımlandı. Dizide Nurgül Yeşilçay'ın mayolu sahneleri dikkat çekti. Fit görüntüsü olay oldu.

Nurgül Yeşilçay iddialı mayosuyla Veda Mektubu'na damga vurdu! Fit görüntüsü gündem oldu

Sayısız dizi ve filmde rol alan oyuncu Nurgül Yeşilçay şimdilerde Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Veda Mektubu'nda Alanur'u canlandıran Nurgül Yeşilçay'ın dizideki mayolu sahneleri gündem oldu.

MAYOLU SAHNELERİ OLAY OLDU

Gerçek bir aşk hikayesinden uyarlanan Veda Mektubu, Alanur ve Ziya’nın ayrılması ve çocukları üzerinden karşı karşıya gelmelerini konu ediniyor.

Alanur'u canlandıran Nurgül Yeşilçay dizinin son bölümünde mayo giydi.

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Siyah renkli mayonun üzerinde beyaz kalp deseni bulunuyor.

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47 yaşındaki oyuncunun fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

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SOSYAL MEDYA'DA PAYLAŞTI

Instagram hesabı bulunan Nurgül Yeşilçay, havuz sezonunu açtığını diziden bir pozuyla paylaştı.

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