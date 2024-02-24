Nurgül Yeşilçay imaj tazeledi! Son hali çok beğenildi

İkinci Bahar, Asmalı Konak, Melekler Adası, Belalı Baldız, Sultan, Paramparça, Kefaret ve Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Son olarak verdiği kilolar ile adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, fit haliyle beğeni topluyor. Nasıl zayıfladığını anlatan Yeşilçay tatlı ve çikolatadan uzak durduğunu söylemişti.

Nurgül Yeşilçay şimdi de imaj değişikliğiyle gündem oldu. Saçlarında değişiklik yapan ünlü isim 'Kahküllerimi hala görmeyen var inanamıyorum' notunu düşerek paylaşım yaptı.

Ünlü ismin son hali takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medyada Yeşilçay'ın yeni imajında; 'Bebek gibi olmuşsun', 'Kahkül çok yakışmış', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.





