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Nurgül Yeşilçay imaj tazeledi! Son hali çok beğenildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.02.2024 09:12
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Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Fit hali ile dikkat çeken Yeşilçay şimdi de imaj tazeledi. Ünlü ismin son hali çok beğenildi.

Nurgül Yeşilçay imaj tazeledi! Son hali çok beğenildi

İkinci Bahar, Asmalı Konak, Melekler Adası, Belalı Baldız, Sultan, Paramparça, Kefaret ve Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Son olarak verdiği kilolar ile adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, fit haliyle beğeni topluyor. Nasıl zayıfladığını anlatan Yeşilçay tatlı ve çikolatadan uzak durduğunu söylemişti.

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Nurgül Yeşilçay şimdi de imaj değişikliğiyle gündem oldu. Saçlarında değişiklik yapan ünlü isim 'Kahküllerimi hala görmeyen var inanamıyorum' notunu düşerek paylaşım yaptı.

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Ünlü ismin son hali takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medyada Yeşilçay'ın yeni imajında; 'Bebek gibi olmuşsun', 'Kahkül çok yakışmış', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

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