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Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.09.2018 15:12 | Son Güncelleme

Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in başrol oynadığı Gülperi dizisi Antep'i ikiye böldü! Daha ilk bölümden çok beğeni toplayan Gülperi'nin yayından kaldırılması için kampanya başlatıldı

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Çekimleri Gaziantep'te yapılan ve çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin gözyaşlarıyla dolu hikayesini anlatan Gülperi dizisi Gazianteplileri ikiye böldü.

ÇEKİMLER GAZİANTEP'TE, ARAÇLAR TUNCELİ PLAKALI

Sözcü'nün haberine göre; dizinin çekimleri Gaziantep'te yapılmasına ve bol bol Gaziantep'ten görüntülerin paylaşılmasına karşın bölgenin Taşkıran olarak geçmesi ve Gaziantep'in plakasının 27 olmasına rağmen 62 (Tunceli) plakalı araçların kullanılması ve aşiret yaşamının ön plana çıkarılması şehirde tepkilere yol açtı.

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YAYINDAN KALDIRILSIN

Gülperi dizisinin Gaziantep'i ve Gazianteplileri karaladığını belirten Gaziantep Zeugma Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mete Büyükmurat, dizinin RTÜK'e şikayet edilmesi çağrısında bulundu.

Gülperi (1)

Büyükmurat yaptığı açıklamada, “Başrolünü Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı dizi adeta Gaziantep'imizi hem şivesi ile hem de gayri ahlaki konuları ile bir şekilde kötülüyor. Dizinin ilk dakikalarında yengesine tecavüz eden bir adam, 16 yaşında bir kızın reşit olmadığı halde İmam nikahı ile evlendirilmesi Gaziantep ile bağdaştırılamaz.

Kent merkezinde sözde ağa olduğunu söyleyen bir adam adeta mafyacılık oyunuyor. Bu diziyi izleyenler, Gaziantepleri böyle tip insanlar olarak görüyor. Hep beraber tepkimizi koyalım ve bu dizinin yayından kalkması için RTÜK'e şikayet edelim. Tüm Gaziantep halkını, sivil toplum kuruluşlarını, tüm yetkilileri bu konuda duyarlı olmaya ve göreve davet ediyorum” dedi.

Gaziantepli bazı izleyiciler ise dizideki olaylar ve karakterlerin senaryo gereği olduğu ve bunun Gaziantep kenti ile bağdaştırılamayacağı görüşünü paylaştı.

Dizi reyting sıralamasında ise 3. oldu.

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin hikayesini konu edinen Gülperi’nin ilk bölümü yayınlandı. Gaziantep’ten renkli görüntülerin de ekrana geldiği heyecan dolu ilk bölümde Gülperi’nin (Nurgül Yeşilçay) küçük oğlu Can’ın (Emir Özyakışır) gözyaşları içinde “Anamı bizden koparıp götürdüklerinde ben 6, abimle ablam 16 yaşındaydı. Artık hem yetim hem de öksüz sayılırdık!” sözleri izleyenleri duygulandırırken, Gülperi’nin tacize uğradığı korku dolu ve cesur sahneler dikkat çekti.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
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İnsan dizi çekmeden bir araştırma yapar, Antep güneydoğuda olmasına rağmen gayet modern bir şehirdir. İnsanları da öyle aşiret gibi falan değildir. DİZİ KALDIRILSIN. Antepliler iyi insanlardır, onları karalamalarına göz yumamayız
nasıl bir ülkede yaşıyoruz hangi kanalı açsak aşk aldatma sahneleri bizim insanlar bunu kaldıracak seviyede değil bugün izlediğini yarın gidip bir başkasına uyguluyor eskiden komedi vardı şimdi aşk entrika alfatma tecavüz
Şimdi de bu moda oldu diziye tepki varmiş gibi haber yapip reklamini yapmak.Yersen..
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