Nurgül Yeşilçay Instagram tarafından sansürlendiğini sandı ama...

Ekranların sevilen oyuncularından Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında. Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu son olarak Instagram tarafından sansürlendiğini sandı.

Nurgül Yeşilçay hesabını hacklemek için atılan mesajı Instagram'dan geldiğini sanarak paylaştı.

Yeşilçay paylaşımında "Instagram bir şeyler görmüş kapatıyormuş! Hayır zaten hiçbir şey koymuyorum ne gördün acaba? Ay şimdi bir de bunla uğraş" dedi.





