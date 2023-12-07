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Nurgül Yeşilçay nostalji paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! 'Hiç değişmemiş'

07.12.2023 17:15 | Son Güncelleme:
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Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Verdiği kilolarla büyük beğeni toplayan ünlü isim bu defa nostalji paylaşımıyla gündem oldu. Yeşilçay'ın gençlik fotoğrafına yorum yağdı.

İkinci Bahar, Asmalı Konak, Melekler Adası, Belalı Baldız, Sultan, Paramparça, Kefaret ve Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay son dönemde verdiği kilolar ile adından söz ettiriyor.

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Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Yeşilçay bu defa nostalji paylaşımıyla çok konuşuldu.

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Gençlik fotoğrafını paylaşan Yeşilçay o karesine; 'Bir 20-25 yılı vardır' notunu düştü. Ünlü ismin bu gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Güzel oyuncuya; 'Hiç değişmemişsin', 'Her halin çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

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Özellikle 2000'lerde aldığı rollerle tanınan Yeşilçay, Üniversite eğitimi sırasında rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki "Gülsüm" rolü ile tanındı.

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2002 yılında yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Asmalı Konak dizisinde "Bahar Karadağ" rolüyle ününü artırdı.

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Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Eğreti Gelin filmindeki "Kostak Emine" rolü ile 2005 12. Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

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Aynı yıl Hande Ataizi ile Melekler Adası dizisinde rol aldı. Aynı dizide rol alan Cem Özer ile 26 Ekim 2004'te evlendi. Hamileliğinin son ayında Melekler Adası dizisinden ayrıldı. 22 Mayıs 2005'te oğlu Osman Nejat'ı dünyaya getirdi.

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