Nurgül Yeşilçay: O kadar kilo almadım ama...

Mahalleden Arkadaşlar filmi için kendisine şişmanlatma aparatları takılan Nurgül Yeşilçay, yeni haliyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Yeaşilçay paylaşımın ardından gündem olunca bir açıklama yapma gereği hissetti. Rolü gereği Anadolu kadını imajına bürünen Nurgül Yeşilçay’a, yuvarlak hatlara sahip görünmesi için şişmanlatma aparatları takıldı ve 90’lı yılların modası olan perma saç yapıldı.

YEŞİLÇAY’DAN KİLO AÇIKLAMASI

Başarılı oyuncu kilolu görüntüsünün sosyal medyada büyük ilgi görmesi ve herkesin film için kilo aldığını yazıp çizmeye başlaması üzerine "Ya ayol o kadar da kilo almadım; özel aparatlar ve makyajın gücünü kullandık" dedi.





