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Nurgül Yeşilçay: O zaman da göbek açıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 11:53 | Son Güncelleme

Instagram'ı aktif olarak kullanan oyuncu Nurgül Yeşilçay son olarak takipçilerini yaptığı bir TBT üzerinden 12 yıl öncesine götürdü.

Nurgül Yeşilçay: O zaman da göbek açıktı

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile takipçilerini 17 yıl öncesine götürdü.

Henüz adının Asmalı Konak dizisi ile anıldığı dönemlerde yapılmış bir dergi çekimine ait kapak fotoğrafını, instagram hesabının hikaye bölümünden takipçileri ile paylaşan Nurgül Yeşilçay böylelikle TBT gününü de pas geçmedi.

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Yaz ayını film çekerek değerlendiren başarılı oyuncu sosyal medya hesabını da son derece aktif olarak kullanıyor. 17 yıl önce bir dergiye röportaj veren ve kapak çekimleri için göbeğini açıkta bırakan bir kıyafet tercih eden Yeşilçay o yıllara ait görüntüyü; “Zaman zaman moda programıma hoş geldiniz. 2002 Temmuz o zaman da göbek açıktı fakat pantolonlar çok düşük belliydi” notuyla paylaştı.

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