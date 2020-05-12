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Nurgül Yeşilçay soluğu kuaförde aldı! 'Hepimiz pala olmuştuk'

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 16:20 | Son Güncelleme

21 Mart’tan bu yana koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan berber ve kuaförler 11 Mayıs itibari ile yeniden açılınca Nurgül Yeşilçay da soluğu kuaförde aldı ve 4 saat süren bakım yaptırdı.

Nurgül Yeşilçay soluğu kuaförde aldı! 'Hepimiz pala olmuştuk'

Nurgül Yeşilçay, kuaförlerin açılacağını öğrenince Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ne kadar heyecanlı olduğunu esprili bir dille anlatmıştı. Dün kuaförler açılır açılmaz soluğu kuaförde alan Yeşilçay, Bebek'te yer alan kuaföründen çıkarken görüntülendi. 4 saat boyunca saçlarını, manikürünü ve pedikürünü yaptıran ünlü oyuncu “Kuaföre gitmek nasıl bir duygu?” sorusuna esprili bir yanıt vererek “Hepimiz pala olmuştuk, çok mutluyuz. Şahaneyiz” dedi.

Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre; karantina günlerinin nasıl geçtiği sorulan Nurgül Yeşilçay “Temizlik yaptık, yemek yaptık, artık geride kaldı. Uzun bir süre dışarıdan yemek söyleyip rahat etmek istiyorum. Vallahi çok sıkıldım evden daha önceleri sıkılmıyordum artık sıkıldım” cevabını verdi.

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Son günlerde yaptığı eğlenceli videolar hakkında da konuşan Yeşilçay şöyle devam etti: “Gerçekten temizliğe sardım. Gerçekten kilo aldım. O yüzden temizlik ile sporu birleştirdim. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama artık yemek yapmayı düşünmüyorum. Temizlikte yapmayacağım elimi sıcak sudan soğuk suya sokmuyacağım size söylüyorum. Bundan sonra kokoş olacağım. Beş kilo aldım ikisini verdim. Üç daha vericeğim verene kadar hoşçakalın.”

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