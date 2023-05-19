Nurgül Yeşilçay ve Uberkuloz Berk Keklik 'telefonu açmayınca anneler' videosu çekti sosyal medya yıkıldı! "Nokta atışı"

Berk Keklik ve Nurgül Yeşilçay, 'telefonuna cevap verilmeyince anneler' konulu videoyla gündem oldular. Oğlunu aramak için telefon açan bir annenin, oğluna ulaşamayınca aklından geçenlerin yansıtıldığı paylaşım oldukça beğenildi. Videoya 'aynı benim annem' gibi yorumlar yapıldı.

Nurgül Yeşilçay videoda oğlunu özleyen bir anneyi canlandırıyor. Oğluyla konuşmak için telefon açan anne, oğluna ulaşamayınca aklına farklı farklı senaryolar geliyor.

Oğlunun hapse düştüğünü, içeceğine yabancı madde katıldığını, hapse girdiğini, ormana kaçırıldığını, kaza geçirdiği gibi senaryolar üreten anne izleyicileri oldukça güldürdü.

Sosyal medya fenomeni Berk Keklik, ilk olarak Vine platformundaki videoları ile tanındı. Şu an Instagram hesabında 3.3 milyon takipçisi bulunuyor.

Keklik, 9 Mayıs 2000 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Sosyal medyada ''uberkuloz'' adıyla bilinen Keklik, Instagram ve Vine'da yayımladığı videolarla tanındı. Annesi Afife Keklik sınıf öğretmeni, babası Aytaç Keklik ise eski Milli Güreşçidir.

BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Kısa sürede yüksek izlenme oranı yakalayan paylaşım, sosyal medyad adeta viral oldu.

Kullanıcılar Uberkuloz'un paylaşımına, "Tam olarak hissiyatımız bu gençler... Annelerin telefonu hemen açılmalı", "Anne bu sensin", "Yapıyorsun bu işi", "Ben sana o telefonu niye aldım" gibi yorumlarda bulundular.





