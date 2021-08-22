Nurgül Yeşilçay yeni imajına alıştı! "Sarışın bomba mıyım neyim"

Yeni projesi için yıllardır koyu olarak kullandığı saçlarını sarıya boyatan Nurgül Yeşilçay, geçen haftalarda kuaför çıkışı görüntülenmiş ve "Bence esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı" demişti.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve esprili paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren oyuncu şu sıralar tatilde. Nurgül Yeşilçay tatilden yeni imajıyla paylaşımda bulundu.

Yeşilçay'ın "Sarışın bomba mıyım neyim" notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



