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  4. Nurgül Yeşilçay yeni imajına alıştı! "Sarışın bomba mıyım neyim"

Nurgül Yeşilçay yeni imajına alıştı! "Sarışın bomba mıyım neyim"

22.08.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni proje için saç rengini değiştiren ve sarışın olan Nurgül Yeşilçay'dan iddialı bir paylaşım geldi. Yeşilçay yeni saçlarına alıştı ve son halini paylaştı.

Nurgül Yeşilçay yeni imajına alıştı! "Sarışın bomba mıyım neyim"

Yeni projesi için yıllardır koyu olarak kullandığı saçlarını sarıya boyatan Nurgül Yeşilçay, geçen haftalarda kuaför çıkışı görüntülenmiş ve "Bence esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı" demişti.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve esprili paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren oyuncu şu sıralar tatilde. Nurgül Yeşilçay tatilden yeni imajıyla paylaşımda bulundu.

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Yeşilçay'ın "Sarışın bomba mıyım neyim" notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Nurgül Yeşilçay saç modelleri
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