MAGAZİN

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.10.2018 19:49 | Son Güncelleme

Nurgül Yeşilçay yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi.

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Cem Özer’e eski eşi Nurgül Yeşilçay’dan destek geldi.

Ünlü sunucu ve oyuncu Cem Özer 11 gün önce Afyonkarahisar’daki film çekimleri sırasında sette kaza geçirip ayağını kırmıştı. Tedavi için İstanbul'a getirilen Özer'in sağlık durumu kötüleşti ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Cem Özer’in eski eşi Nurgül Yeşilçay’da Cem Özer’e desteğini paylaştığı bir tweetle gösterdi. Nurgül Yeşilçay 'Cem yoğun bakımda evet! Ben sapasağlam çıkıcağına inanıyorum çocuğumun babasının! Lütfen dualarınızı eksik etmeyin lütfen!!!' notunu paylaştı.

İşte Nurgül Yeşilçay’ın paylaştığı o tweet:

nurgul

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Anahtar Kelimeler:
nurgül yeşilçay Cem Özer

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