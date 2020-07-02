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Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'yla evlendi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 16:14 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Nuri Alço geçtiğimiz mart ayında bir gece kulübünde evlenme teklifi ettiği Burcu Sezginoğlu ile sessiz sedasız evlendi.

Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'yla evlendi!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Nuri Alço nikah masasına oturdu. Usta oyuncu Nuri Alço, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile bugün saat 16.00'da Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikah sonrası hayatını birleştirdi.

Nikaha, çiftin sınırlı sayıda aile üyeleri ve arkadaşları katıldı. Snob Magazin'in haberine göre; Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu'nun nikahına basın mensupları alınmadı.

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Geçtiğimiz mart ayında bir restoranda sahneye çıkan 69 yaşındaki Nuri Alço, "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diyerek sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlenme teklifi etmişti.

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Burcu Sezginoğlu, Alço'ya 'Evet' yanıtını vermişti. Nuri Alço, eşi Burcu Sezginoğlu'ndan 33 yaş büyük.

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Hayatı boyunca bir evlilik yapan Nuri Alço'nun bu evliliği 1988 yılında bitmiş ve bir daha evlenmemişti.

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