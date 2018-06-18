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Nuri Şahin'den alkış alan davranış

ALMANYA HABERLERİ  | 18.06.2018 21:13 | Son Güncelleme

Borussia Dortmund forması giyen Nuri Şahin, takım arkadaşı Neven Subotic'e destek oldu ve Etiyopya'ya gitti

Nuri Şahin'den alkış alan davranış

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Nuri Şahin, yardımsever takım arkadaşı Neven Subotic'ten övgüyle söz etti.

Nuri Şahin, Bosna Hersek kökenli olan Neven Subotic ile bir hafta kaldığı Etiyopya seyahatini şu sözlerle ifade etti:

"Bir haftadır, sevgili dostum Subotic ile Etiyopya'daydık. Neven, 2013'ten bu yana dünyanın en fakir ve kurak bölgelerinin temiz su ihtiyacını karşılamak için su kuyuları açıyor, hijyene bağlı hastalıkları önlemek ve çocukları okula gitmeye teşvik etmek için büyük çaba harcıyor. Vakfın destekçileri ile birlikte bugüne kadar 100'e yakın su kuyusu açtı. Bana hep 'Bir su kuyusunun insan hayatını nasıl değiştirdiğini anlamak için o ana tanıklık etmen gerekir' derdi. Haklıymış. Sayesinde hayatımın en unutulmaz deneyimini yaşadım. Sınır tanımayan bir iyilik hareketinin parçası olmamı sağladığı için ne kadar teşekkür etsem az. Artık, dünyanın dört bir yanındaki çocukların yüzüne bir tebessüm kondurabilmek için el ele çalışacağız. Bir teşekkür de kocaman yürekli ekibime. @possiblesft ailesi, iyi ki varsınız."

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Anahtar Kelimeler:
nuri şahin Neven Subotic

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