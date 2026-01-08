Nuri Şahin'den flaş itiraf! ''İşler iyi gitmediğinde Fatih Terim bana telefon açtı''

Başakşehir'in başında teknik direktörlük yapan Nuri Şahin'den TRT Spor'a özel açıklamalar geldi. Şahin'in röportajında Fatih terim için söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

''FATİH TERİM TÜRKİYE'DE ZİRVEDİR''

Nuri Şahin, "Fatih Terim her şeyden önce kötü gün dostudur. Benim en zor günümde her zaman yanımda olmuştur. Her zaman her olayda ilk telefon Fatih Hoca’dan gelmiştir. Türkiye’de zirvedir, bizim için idoldür. Benim için her zaman yeri çok ayrıdır." açıklamasında bulundu.

''İŞLER İYİ GİTMEDİĞİNDE FATİH HOCA BANA TELEFON AÇTI...''

Genç hoca, "Başakşehir'de işler iyi gitmediği dönem en çok ihtiyacım olduğu anda Fatih Hoca bana telefon açtı. Hayatım boyunca unutamayacağım bir şey söyledi. Ondan sonra zaten Allah yüzümüze baktı, yolumuz açık oldu. Onu 2-3 kelimeyle anlatamam." dedi.

''YAZA KADAR ÇALIŞMAYACAĞIMI SÖYLEMİŞTİM!''

Nuri Şahin, "Dortmund'dan ayrıldıktan sonra yaza kadar çalışmayacağımı söylemiştim. Gelen tekliflerin hepsini reddettim. Türkiye'den de teklifler aldım. Başakşehir'de çalışmayı çok istiyordum. Yarışmacı ve Avrupai şekilde yönetilen bir kulüp. 3 yıllık sözleşmem var ve benim için şu anda dünyanın en önemli kulübü Başakşehir." diye konuştu.

GALATASARAY MAÇINA DEĞİNDİ!

Nuri Şahin, "İlk yarıda beni iki maç çok üzdü. Biri ligdeki Gençlerbirliği maçı. Çok gereksiz bir puan kaybı olmuştu. Biri de kupadaki Galatasaray maçı. O maç da çok iyi oynamıştık.

Benim en büyük hayalim Dortmund’da bir maç hocalık yapmaktı. Onu gerçekleştirdim. Şu anda da olmak istediğim yerdeyim. Kulüpteki insanlar da bana inanılmaz değer veriyorlar. Hep inanıyorlar. Çok güzel bir kulüpte çalışıyorum. Hedefim burada çok başarılı olmak.'' diyerek sözlerine nokta koydu.