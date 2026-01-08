SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir

Nuri Şahin'den flaş itiraf! ''İşler iyi gitmediğinde Fatih Terim bana telefon açtı''

Medipol Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şahin'in açıklamalarında Fatih Terim'e yönelik söylediği övgü dolu sözler ise gündeme damga vurdu.

Nuri Şahin'den flaş itiraf! ''İşler iyi gitmediğinde Fatih Terim bana telefon açtı''
Burak Kavuncu

Başakşehir'in başında teknik direktörlük yapan Nuri Şahin'den TRT Spor'a özel açıklamalar geldi. Şahin'in röportajında Fatih terim için söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

''FATİH TERİM TÜRKİYE'DE ZİRVEDİR''

Nuri Şahin den flaş itiraf! İşler iyi gitmediğinde Fatih Terim bana telefon açtı 1

Nuri Şahin, "Fatih Terim her şeyden önce kötü gün dostudur. Benim en zor günümde her zaman yanımda olmuştur. Her zaman her olayda ilk telefon Fatih Hoca’dan gelmiştir. Türkiye’de zirvedir, bizim için idoldür. Benim için her zaman yeri çok ayrıdır." açıklamasında bulundu.

''İŞLER İYİ GİTMEDİĞİNDE FATİH HOCA BANA TELEFON AÇTI...''

Nuri Şahin den flaş itiraf! İşler iyi gitmediğinde Fatih Terim bana telefon açtı 2

Genç hoca, "Başakşehir'de işler iyi gitmediği dönem en çok ihtiyacım olduğu anda Fatih Hoca bana telefon açtı. Hayatım boyunca unutamayacağım bir şey söyledi. Ondan sonra zaten Allah yüzümüze baktı, yolumuz açık oldu. Onu 2-3 kelimeyle anlatamam." dedi.

''YAZA KADAR ÇALIŞMAYACAĞIMI SÖYLEMİŞTİM!''

Nuri Şahin den flaş itiraf! İşler iyi gitmediğinde Fatih Terim bana telefon açtı 3

Nuri Şahin, "Dortmund'dan ayrıldıktan sonra yaza kadar çalışmayacağımı söylemiştim. Gelen tekliflerin hepsini reddettim. Türkiye'den de teklifler aldım. Başakşehir'de çalışmayı çok istiyordum. Yarışmacı ve Avrupai şekilde yönetilen bir kulüp. 3 yıllık sözleşmem var ve benim için şu anda dünyanın en önemli kulübü Başakşehir." diye konuştu.

GALATASARAY MAÇINA DEĞİNDİ!

Nuri Şahin den flaş itiraf! İşler iyi gitmediğinde Fatih Terim bana telefon açtı 4

Nuri Şahin, "İlk yarıda beni iki maç çok üzdü. Biri ligdeki Gençlerbirliği maçı. Çok gereksiz bir puan kaybı olmuştu. Biri de kupadaki Galatasaray maçı. O maç da çok iyi oynamıştık.

Benim en büyük hayalim Dortmund’da bir maç hocalık yapmaktı. Onu gerçekleştirdim. Şu anda da olmak istediğim yerdeyim. Kulüpteki insanlar da bana inanılmaz değer veriyorlar. Hep inanıyorlar. Çok güzel bir kulüpte çalışıyorum. Hedefim burada çok başarılı olmak.'' diyerek sözlerine nokta koydu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş, yoğun yağış ve rüzgar altında hazırlıklarına devam ettiBeşiktaş, yoğun yağış ve rüzgar altında hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe Mert Günok'u resmen açıkladı!Fenerbahçe Mert Günok'u resmen açıkladı!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Nuri Şahin medipol başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.