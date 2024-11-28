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Nuri Şahin'i durdurabilene aşk olsun! Şahin ve öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nde bambaşka... Bu kez Dinamo Zagreb'i ezdi geçti: 3-0!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.11.2024 08:08
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Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Dinamo Zagreb ile karşılaşan Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund rakibini 3-0 mağlup ederek rahat bir galibiyet elde etti. İşte detaylar...

Nuri Şahin'i durdurabilene aşk olsun! Şahin ve öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nde bambaşka... Bu kez Dinamo Zagreb'i ezdi geçti: 3-0!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund deplasmanda Nenad Bjelica'nın yönetimindeki Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi.

AVRUPA'DA DURDURULAMIYOR

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Şahin'in ekibi rakibini 3-0 mağlup ederken 5. maçında 4. galibiyetini aldı ve 4. sıraya yükseldi.

PERDE 41'DE AÇILDI

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Maksimir Stadyumu'nda oynanan maçta Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Jamie Bynoe-Gittens, 56. dakikada Ramy Bensebaini ve 90. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 5 maç sonunda 4 galibiyet 1 mağlubiyetle 12 puana ulaşan Borussia Dortmund 4. sıraya yükselirken, 7 puanda kalan Dinamo Zagreb 23. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Borussia Dortmund sahasında Barcelona'yı ağırlarken, Dinamo Zagreb sahasında Celtic ile karşılaşacak.

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Borussia Dortmund Nuri Şahin son dakika şampiyonlar ligi
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