Nuri Şahin'i durdurabilene aşk olsun! Şahin ve öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nde bambaşka... Bu kez Dinamo Zagreb'i ezdi geçti: 3-0!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund deplasmanda Nenad Bjelica'nın yönetimindeki Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi.
Şahin'in ekibi rakibini 3-0 mağlup ederken 5. maçında 4. galibiyetini aldı ve 4. sıraya yükseldi.
Maksimir Stadyumu'nda oynanan maçta Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Jamie Bynoe-Gittens, 56. dakikada Ramy Bensebaini ve 90. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 5 maç sonunda 4 galibiyet 1 mağlubiyetle 12 puana ulaşan Borussia Dortmund 4. sıraya yükselirken, 7 puanda kalan Dinamo Zagreb 23. sırada kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Borussia Dortmund sahasında Barcelona'yı ağırlarken, Dinamo Zagreb sahasında Celtic ile karşılaşacak.