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Nuri Şahin'in ekibi Dortmund, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup ederek finale göz kırptı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.05.2024 23:56
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UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Borussia Dortmund evinde Paris Saint-Germain'i konuk etti. Hafta içinde Fransa'da şampiyonluğunu ilan eden PSG, moralli bir şekilde Signal Iduna Park deplasmanına çıktı. Temponun bir an bile düşmediği bu zorlu maçı Dortmund 1-0 kazanarak avantajı cebine koydu.

Nuri Şahin'in ekibi Dortmund, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup ederek finale göz kırptı!
Niclas Füllkrug

Niclas Füllkrug

ALM Almanya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Nuri Şahin’in yardımcı antrenörlüğünü yaptığı Dortmund ile Mbappe'li PSG kozlarını paylaştı. Finale bir adım kala karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesi nefes kesti ve tempo bir an bile düşmedi.

DORTMUND İLK YARIDA GOLÜ BULDU

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Alman ekibi Dortmund, karşılaşmanın 36. dakikasında Niclas Füllkrug ile 1-0 öne geçti. Müthiş sevincin yaşandığı Signal Iduna Park'ta Dortmund bu skorla kazanmayı bildi.

SANCHO MÜTHİŞ BİR MAÇ ÇIKARTTI

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Jadon Sancho, son 8 yılda bir Şampiyonlar Ligi yarı final maçında 10+ başarılı dripling yapan ilk oyuncu oldu.

RÖVANŞ MAÇI SALI GÜNÜ

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PSG'nin Dortmund'u kendi evinde konuk edeceği rövanş maçı 7 Mayıs Salı günü karşı karşıya gelecek. Yarı finalin diğer maçında geçtiğimiz gün Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kalmıştı.

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