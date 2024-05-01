Nuri Şahin'in ekibi Dortmund, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup ederek finale göz kırptı!

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Nuri Şahin’in yardımcı antrenörlüğünü yaptığı Dortmund ile Mbappe'li PSG kozlarını paylaştı. Finale bir adım kala karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesi nefes kesti ve tempo bir an bile düşmedi.

DORTMUND İLK YARIDA GOLÜ BULDU

Alman ekibi Dortmund, karşılaşmanın 36. dakikasında Niclas Füllkrug ile 1-0 öne geçti. Müthiş sevincin yaşandığı Signal Iduna Park'ta Dortmund bu skorla kazanmayı bildi.

SANCHO MÜTHİŞ BİR MAÇ ÇIKARTTI

Jadon Sancho, son 8 yılda bir Şampiyonlar Ligi yarı final maçında 10+ başarılı dripling yapan ilk oyuncu oldu.

RÖVANŞ MAÇI SALI GÜNÜ

PSG'nin Dortmund'u kendi evinde konuk edeceği rövanş maçı 7 Mayıs Salı günü karşı karşıya gelecek. Yarı finalin diğer maçında geçtiğimiz gün Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kalmıştı.





