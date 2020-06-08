Nuri Şahin'in tercihi Fenerbahçe

Sezon sonunda Werder Bremen ile yollarını ayırmaya hazırlanan Nuri Şahin, kariyerine nasıl devam edeceğinin kararını verdi. 31 yaşındaki milli yıldız Fenerbahçe’de oynamayı çok istiyor.

OLUMLU DÖNÜŞ OLURSA İMZA

Nuri Şahin, bu istediğini de Sarı-Lacivertli Yönetim’le paylaştı. Fenerbahçe cephesinden olumlu bir dönüş olması durumunda imzaların en kısa süre içinde atılması bekleniyor.

KISA SÜREDE KARAR VERİLECEK

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da Nuri Şahin’in takıma katkı sağlayacağını düşünüyor. Kısa süre içinde Nuri Şahin’e bir geri dönüş yapılması bekleniyor.

GALATASARAY’IN İLGİSİ YOK

Milli yıldız kalça sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Nuri Şahin ile Galatasaray’ın da ilgilendiği iddia edilmişti. 31 yaşındaki oyuncuya Galatasaray’dan henüz gelen bir teklif olmadı.

MADRID, LIVERPOOL, DORTMUND GÖRDÜ

Nuri Şahin, bu sezon Werder Bremen forması altında 17 resmi karşılaşmaya çıktı. Bin 351 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu 4 asist yaparak takımına katkıda bulundu. 31 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 1.2 milyon euro. Nuri, Real Madrid, Liverpool ve Dortmund gibi üst düzey takımların formasını giydi. (Akşam)

