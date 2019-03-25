Nuri Şahin Türkiye'de futbol akademisi açacağını açıkladı

MYNET.COM | Werder Bremen forması giyen eski milli futbolcu Nuri Şahin, Türkiye'de önemli bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.
Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild'e konuşan Nuri Şahin, uzun süredir üstünde çalıştığı projeyi önümüzdeki dönemde hayata geçireceğini ve Türkiye'de bir futbol akademisi açacağını söyledi.
Eski takım arkadaşı Neven Subotic'in Etiyopya'da çocuklar için oluşturduğu fona yardımda bulunan Nuri, bu projeden esinlendiğini belirterek "Ekibimle beraber, bir gün bir vakıf kurma konusu üzerinde duruyorduk. Neven'in yaptığı gibi. Şu anki projem, Türkiye'de bir futbol akademisi kurmak. Akademinin sloganı ise 'Hayat oyununu kazan!' olacak" dedi.
Akademinin işleyişiyle ilgili bilgi veren Nuri Şahin, "Beslenme uzmanı, aileler, öğretmenler ve dünyanın her yerinden antrenörler ve medya sınıfının bulunduğu bir akademi olacak. Tüm alanları kapsayacak bir oluşum planlıyoruz. Eğer akademimizdeki her çocuk profesyonel futbolcu olursa, bu harika olur ancak bizim önceliğimiz, onların sağlık bir şekilde beslenmelerini sağlamak olacak" şeklinde konuştu.
Projesini Türkiye'de gerçekleştirme nedenini de açıklayan tecrübeli futbolcu, "Çocuklar; eğitime, dil öğrenmeye ve doğru beslenmeye önem vermeleri gerektiğini fark etmeliler. Eğer bu konuda başarılı olursak, zaten onları kazanmış olacağız. Bu projeyi Almanya'da hayata geçirmeme nedenim çok basit: Türkiye'nin, bu tarz yapıya daha çok ihtiyacı var. Almanya'daki akademilerden de esinlenebiliriz. Umarım günün birinde bu projeye bakıp 'Nuri, seni mutlu eden başka şeyler de var' diyebilirim" ifadelerini kullandı.
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