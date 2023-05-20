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Nuri Sesigüzel öldü mü, neden öldü? Nuri Sesigüzel kimdir, kaç yaşındaydı?

20.05.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nuri Sesigüzel öldü mü, neden öldü? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Müzisyen ve oyuncu Nuri Sesigüzel, 85 yaşında hayatını kaybetti. Sesigüzel'in vefat haberini İbrahim Tatlıses duyurdu.

Nuri Sesigüzel öldü mü, neden öldü? Nuri Sesigüzel kimdir, kaç yaşındaydı?

Nuri Sesigüzel'den acı haber geldi. Usta müzisyen 85 yaşında hayatını kaybetti. Bu üzücü haberin ardından Nuri Sesigüzel öldü mü, neden öldü? Nuri Sesigüzel kimdir, kaç yaşındaydı? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte tüm ayrıntılar...

NURİ SESİGÜZEL ÖLDÜ MÜ?

Şanlıurfalı ünlü ses sanatçılarından Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti. Nuri Sesigüzel'in ölüm haberini yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz. Üzüntümü anlatamam. Tüm sevenlerine, ailesine baş sağlığı dilerim. Ustamıza Allah’tan rahmet dilerim" ifadelerini kullandı.

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NURİ SESİGÜZEL NEDEN ÖLDÜ?

Türkücü ve oyuncu Nuri Sesigüzel, İstanbul'da hayatını kaybetti.

86 yaşındaki Nuri Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Sesigüzel için yarın öğle vakti Teşvikiye Camii'nde tören düzenlenecek.

Nuri Sesigüzel'in daha sonra Büyükçekmece mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?

Nuri Sesigüzel ya da doğum adıyla Nuri Kaçtaş, 1 Ocak 1937 Şanlıurfa doğumlu şarkıcı ve sinema oyuncusudur.

Nuri Sesigüzel, 13 yaşında çok sevdiği halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı.

Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı. Yaklaşık 40 sinema filminde rol aldı.

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