Nuriye Gülmen ve Yasemin Karadağ'a 10'ar yıl hapis cezası verildi

İSTANBUL (AA) - Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezine düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan sanıklar Nuriye Gülmen ve Yasemin Karadağ, "Silahlı terör örgütü DHKP/C'ye üye olmak" suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Nuriye Gülmen ile Yasemin Karadağ ve avukatları katıldı.

Sanıklar Nuriye Gülmen ve Yasemin Karadağ'ın savunmalarının ardından avukatlarına söz verildi. Savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti, diğer sanıklar Fırat Kaya ve Olcay Karadağ'ın beraatlerine karar verdi.

Heyet, sanıklar Nuriye Gülmen ve Yasemin Karadağ'ı "Silahlı terör örgütü DHKP/C'ye üye olmak" suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanıklar Gülmen ve Karadağ'a verilen cezanın mutlak terör suçu olmasından dolayı cezalarını 12'şer yıla çıkarttı. Sanıkların suç sonrası ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan mahkeme, sanıkların cezalarını 10'ar yıla indirdi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

- Mütalaadan

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5 Ağustos 2020'de Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezinde arama yapıldığını, sanık Nuriye Gülmen'in de aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı ve bu kişilerin gözaltına alındıkları sırada çeşitli sloganlar attıkları kaydedilmişti.

Mütalaada, ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemede, Türkiye'de örgütsel faaliyet yürüten kişilere kod ismi verildiği ve yazışmalar sırasında bu isimlerin kullanıldığı belirtilmişti.

Savcılık mütalaasında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretim üyeliği görevinden ihraç edilen Nuriye Gülmen'in Ankara'da 324 gün açlık grevi yaptığı ve sözde siyasi kazanım elde ettiği gerekçesiyle örgütten gelen talimatla bu eylemini sonlandırdığı bilgisi yer almıştı.

Mütalaada, Gülmen'in DHKP/C'nin Direnişler Meclisi yapılanmasının sorumlusu olduğu ve örgüt içi yazışmalarda "Agül/Ayşegül" kod adını kullandığı aktarılmıştı.

Sanıklar Fırat Kaya ve Olcay Karadağ'ın üzerlerine atılı "Silahlı terör örgütü DHKP/C'ye üye olma" suçunu işlediklerine dair yeterli delil elde edilemediği belirtilen mütalaada, bu sanıkların beraati talep edilmişti.

Mütalaada, sanıklar Nuriye Gülmen ile Yasemin Karadağ'ın ise DHKP/C'ye üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istenmişti.

