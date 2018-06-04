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Nursal Bilgin: Trezeguet için Galatasaray'dan teklif yok

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 04.06.2018 21:54 | Son Güncelleme

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Trezeguet için açıklamalarda bulundu. Transferin gözdesi Trezeguet ile ilgili açıklamalar yapan Bilgin, "Başarılı bir sezon geçirdi. 'Burada devam edeceğim, Türkiye'de başka takıma da gitmek istemiyorum' dedi. Ama bir opsiyonu var ve bir haber bekliyoruz. Galatasaray ile ilgili benim gördüğüm kadarıyla net bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Nursal Bilgin: Trezeguet için Galatasaray'dan teklif yok

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, bonservisi aldıkları Trezeguet'in Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları üzerine konuştu.

beIN Sports Haber'de yayınlanan "beİN Transfer" programına telefonla bağlanan Nursal Bilgin, "Trezeguet iyi bir sezon geçirdi, beklentilerimizin üzerinde futbol oynadı. Mısır Milli Takımı'na giderken, Kasımpaşa'da rahat ve mutlu olduğu için başarılı olduğunu söyledi. Türkiye'de başka bir takımda oynamak istemediğini ve Kasımpaşa'da forma giymek istediğini bize açıkladı. Geleceğine başkanımız karar verecek." dedi.

"GALATASARAY'DAN TEKLİF ALMADIK"

Galatasaray'la ilgili soru üzerine açıklama yapan Nursal Bilgin, "Galatasaray'dan bir teklif yok. Salah'ın yanında oynayacak ve oynarsa, bütün gözler üzerinde olacak. Herkes Mısır'a odaklandı, Salah'ın yanında oynadığı için göze batacaktır. Almanya ve İngiltere'den teklif alacaktır. Kasımpaşa'nın güzelliği var, bize gelen iyi teklifler alıyor, iyi takımlara gidiyor. Ancak bizden giden, iyi oynayamıyor. Açıkçası ben ayrılacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

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Kasımpaşa trezeguet Galatasaray

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