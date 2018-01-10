MAGAZİN

Nursel Ergin'e büyük şok! Programı kaldırıldı

MAGAZİN HABERLERİ | 10.01.2018 22:26 | Son Güncelleme 7 saat önce

Nursel Ergin, iş adamı Murat Akyer'i eşinden ayırıp kendisi evlenince eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Ergin'in şimdi de Kanal D'deki programı için final kararı alındı.

Nursel Ergin'e büyük şok! Programı kaldırıldı

Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan Nursel'le Evin Tadı programı için kanal yönetimi "final" kararı aldı. Nursel Ergin'in iş adamı Murat Akyer ile evliliği olay olmuştu.

REYTİNG KURBANI OLDU

Murat Akyer daha evliyken nişan yapan Nursel Ergin çok fazla eleştirilmişti. Yaklaşık bir ay önce nikah masasına oturan Nursel Ergin Kanal D ekranlarında yayınlanan yemek programı "Nursel'le Evin Tadı" reyting kurbanı oldu.

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VEDA EDECEK

Show TV ekranlarında yayınlanan Nursel'in Evi isimli yemek programı geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Kanal D'ye transfer olmuştu. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün "Nursel'le Evin Tadı" ismiyle ekranlara gelen programın istenilen reytinglere ulaşamaması nedeniyle final kararı alındı. Kararın ünlü sunucuya bildirildiği ve çekimleri biten programların sona ermesinin ardından Nursel'le Evin Tadı programının ekranlara veda edeceği öğrenildi.

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Nursel Ergin Murat Akyer kanal d

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