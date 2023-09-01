Nursel Köse'nin yeni imajı sosyal medyayı salladı! Dişleri uzatılıp altınla kaplandı

Paramparça, Avlu, Güvercin, Arıza, Menajerimi Ara, Üç Kuruş ve son olarak Aldatmak gibi birçok başarılı dizide yer alan Nursel Köse yeni projesi için imaj değiştirdi.

Ulaş Bahadır’ın senaryosunu yazıp yönettiği “Başkan” filminde Nursel Köse’yi görenler tanımakta güçlük çekecek. Diren Polatoğulları, Necip Memili ve Büşra Pekin’le başrolleri paylaşan Köse, filmde belediye başkanının varlıklı, özgüveni yüksek ve gösteriş meraklısı eşi Hacer rolüne hayat verecek.

Bu özel karakter için rol gereği görüntüsünü değiştirmeyi kabul eden Nursel Köse'nin yeni imajı sosyal medyayı salladı. Ünlü ismi görenler 'Tanıyamadım', 'Ne olmuş böyle?' gibi yorumlarda bulundu.

Nursel Köse'nin hayat vereceği Hacer karakteri için ünlü oyuncunun yüzüne benler yapıldı, bir gözü diğerinden daha aşağı düşürüldü. Son olarak dişleri öne doğru uzatılarak gerçekçi görünmesi için 14 ayar altınla kaplandı.

DİŞLERİN TAKILMASI İKİ SAAT SÜRÜYOR

Ses tonunun bozulmamasına özen gösterilerek doktor kontrolünde, kişiye özel hazırlanan dişlerin takılması ve diğer detaylarla birlikte uygulanan makyajın yapımı her gün, günde en az iki saat sürüyor.

