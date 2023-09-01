MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nursel Köse'nin yeni imajı sosyal medyayı salladı! Dişleri uzatılıp altınla kaplandı

Nursel Köse'nin yeni imajı sosyal medyayı salladı! Dişleri uzatılıp altınla kaplandı

01.09.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rol aldığı yapımlar ve başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Nursel Köse yeni filmi 'Başkan' için imaj değiştirdi. Diren Polatoğulları, Necip Memili ve Büşra Pekin’le başrolleri paylaşan Nursel Köse'nin dişleri uzatılıp, 14 ayar altınla kaplandı.

Paramparça, Avlu, Güvercin, Arıza, Menajerimi Ara, Üç Kuruş ve son olarak Aldatmak gibi birçok başarılı dizide yer alan Nursel Köse yeni projesi için imaj değiştirdi.

Ulaş Bahadır’ın senaryosunu yazıp yönettiği “Başkan” filminde Nursel Köse’yi görenler tanımakta güçlük çekecek. Diren Polatoğulları, Necip Memili ve Büşra Pekin’le başrolleri paylaşan Köse, filmde belediye başkanının varlıklı, özgüveni yüksek ve gösteriş meraklısı eşi Hacer rolüne hayat verecek.

Bu özel karakter için rol gereği görüntüsünü değiştirmeyi kabul eden Nursel Köse'nin yeni imajı sosyal medyayı salladı. Ünlü ismi görenler 'Tanıyamadım', 'Ne olmuş böyle?' gibi yorumlarda bulundu.

nursel

Nursel Köse'nin hayat vereceği Hacer karakteri için ünlü oyuncunun yüzüne benler yapıldı, bir gözü diğerinden daha aşağı düşürüldü. Son olarak dişleri öne doğru uzatılarak gerçekçi görünmesi için 14 ayar altınla kaplandı.

Nursel Köse 2

DİŞLERİN TAKILMASI İKİ SAAT SÜRÜYOR

Ses tonunun bozulmamasına özen gösterilerek doktor kontrolünde, kişiye özel hazırlanan dişlerin takılması ve diğer detaylarla birlikte uygulanan makyajın yapımı her gün, günde en az iki saat sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
22 yaş küçük aşkıyla dudak dudağa poz22 yaş küçük aşkıyla dudak dudağa poz
Sevgilisi bakın kimmiş! Güzelliğiyle mest ettiSevgilisi bakın kimmiş! Güzelliğiyle mest etti
Sır gibi sakladığı kızı o klipte ortaya çıktı! Görenler çok şaşırdıSır gibi sakladığı kızı o klipte ortaya çıktı! Görenler çok şaşırdı
Anahtar Kelimeler:
Nursel Köse Oyuncu diren polatoğulları nursel ünlü oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor

Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

“Ceset nasıl kesilir?” araştırması yaptı! 9 yaşındaki kızını öldürdü

“Ceset nasıl kesilir?” araştırması yaptı! 9 yaşındaki kızını öldürdü

Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Tavana fırlayıp yere çakıldılar

Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Tavana fırlayıp yere çakıldılar

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.