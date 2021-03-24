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Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

24.03.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta oyuncularından Nurseli İdiz, son günlerde çok sık gündeme gelen ünlüler arasında yer alıyor. Birçok farklı yapım ile ekranlara gelen Nurseli İdiz, özellikle Bir Varmış Bir Yokmuş, Kınalı Kar ve Ankara'nın Dikmeni gibi büyük yapımlarda oynadı.

Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Açıklamaları ve gündem hakkındaki yorumları ile sık sık tepki çeken, konuşulan isimlerden biri olan Nurseli İdiz, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümleri mezunudur.

NURSELİ İDİZ?

Evlenmeden önceki ismi Nuran Nurseli Çamlıbel olan Nurseli İdiz, 6 Ekim 1960 tarihinde İstanbul'da Pendik'de doğdu. İskeçe göçmeni olan ressam Faruk Nafiz Çamlıbel ve Deniz Çamlıbel'in kızıdır. Babası İskeçe göçmeni olan Nurseli İdiz'in annesi ise Kırklarelili'dir.

Nurseli İdiz, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde tamamlamıştır. 1981'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan Nurseli İdiz daha sonra Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları ile İstanbul Şehir Tiyatroları'nda da görev yaptı.

Nurseli İdiz, 1981'de, TRT'de ekrana gelen "Şarkılar Neyi Söyler" ve "Prizma" adlı programları sundu, "Geçmiş Bahar Mimozaları" dizisi ile de adını ekranda duyurdu. "Kız Kulesi Aşıkları", "Böcek" adlı filmleriyle isminden beyaz perde de söz ettirdi. 1991 yılında televizyonda "Saklambaç" adlı bir program sundu. Nurseli İdiz, birçok sinema ve dizi filmlerde rol almıştır.

Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

NURSELİ İDİZ EVLİ Mİ?

Nurseli İdiz, müzisyen Cem İdiz ile 1983 yılında evlendi ve 15 yıllık eşinden 1999 yılında boşandı ancak Nurseli İdiz isminin oturmuş olması sebebi ile hâlâ İdiz soyadını kullanmaya devam ediyor.

Nurseli ve Cem İdiz ikilisinin 1985 doğumlu Canan Elif İdiz adında bir kızları var.

NURSELİ İDİZ FİLMOGRAFİ

2015 - İlişki Durumu: Karışık

2014 - Ankara'nın Dikmeni

2013 - Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda

2013 - Bensiz

2012 - Harem

2012 - Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu

2011 - Zehirli Sarmaşık

2013 - 2014 - Yalan Dünya

2009 - 2010 - Ömre Bedel

2009 - Güneşi Gördüm

2008 - Son Bahar

2007 - Kartallar Yüksek Uçar

2006 - Can

2005 - Şöhret

2005 - O Şimdi Mahkum

2005 - Bir Varmış Bir Yokmuş

2005 - Ahududu

2004 - Şeytan Sofrası

2003 - Bir Yıldız Tutuldu

2002 - Kınalı Kar

2002 - Baldız Geliyorum Demez

2001 - Cinlerle Periler

2001 - Benim İçin Ağlama

2001 - 90-60-90

2000 - Şarkıcı

2000 - Delikanlı

2000 - Borsa

2000 - Beyaz Yalanlar

2000 - Baykuşların Saltanatı

1999 - Salkım Hanımın Taneleri

1999 - Rüzgar Gülü

1999 - Kahpe Bizans

1999 - Asansör

1998 - Mercan Kolye

1995 - Böcek

1994 - Çözülmeler

1993 - Kız Kulesi Aşıkları / Hera ile...

1991 - Varsayalım İsmail

1991 - Laf Lafı Açıyor

1990 - Karartma Geceleri

1989 - Geçmiş Bahar Mimozaları

1989 - Cahide

1987 - Gece Yolculuğu

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