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Nurtaç Ziyal Afridi, Yıldız Holding Yönetim Kurulu’na atandı

03.06.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker: - "Nurtaç Afridi’nin holdingimiz bünyesinde uzun yıllardır süren başarısı da kapsayıcılık ve fırsat eşitliği idealine bağlılığımızın bir göstergesidir"

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren GODIVA’nın Global Üst Yöneticisi (CEO) Nurtaç Ziyal Afridi, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı.

Yıldız Holding açıklamasına göre, Afridi’nin kariyer yolculuğu boyunca edindiği deneyimi ve bilgi birikimini yönetim kurulu düzeyine taşımasını sağlayan bu atama, holdingin fırsat eşitliği ve kapsayıcılık yaklaşımının önemli bir çıktısı niteliği taşıyor.

2008 yılında GODIVA, 2014 yılında ise McVitie’s, Carr’s, Jacobs ve BN (United Biscuits) gibi ikonik markaların satın alma süreçlerinde kilit rol oynayan Afridi, GODIVA’nın Global CEO’su olarak holdingin global varlığına liderlik etmeye devam etti.

GODIVA’da tüketici beklentilerini karşılamak üzere hızlı bir dönüşümü hayata geçirdikten sonra, şirketin on yılı aşkın süre içindeki en kârlı büyümesini yakalamasını sağladı. GODIVA markasıyla özdeşleşen zengin, seçkin lezzeti ve ikonik mirası muhafaza ederek şirketin premium çikolatalarını çok sayıda insana ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Nurtaç Ziyal Afridi’nin yönetim kurulu üyeliğini derin iş uzmanlığı ve başarılı sonuçlarla dolu yöneticilik geçmişinin yanı sıra holdingdeki kadın temsili açısından da çok kıymetli bulduğunu belirtti.

Ülker, kültürel zenginlik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliğinin Yıldız Holding’in global değerleri arasında önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek, şunları aktardı:

"Nurtaç Afridi’nin holdingimiz bünyesinde uzun yıllardır süren başarısı da kapsayıcılık ve fırsat eşitliği idealine bağlılığımızın bir göstergesidir. Yıldız Holding Kadın Platformu başta olmak üzere çeşitli girişimlerle iş dünyasında kadın temsilinin artması ve fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi alanında çalışmalar yapan Yıldız Holding’de kadın çalışan oranı 2021 sonu itibarıyla yüzde 40,3’e ulaştı. Dünya genelindeki holding şirketlerinde de yönetim kurullarının yaklaşık yüzde 20’si kadın yöneticilerden oluşuyor."

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