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Nusaybin'de uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

02.12.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nusaybin'de uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.Y. ve M.T'nin il dışından getirdikleri uyuşturucuyu ilçede piyasaya sürecekleri yönünde bilgi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, ilçe girişinde kovalamaca sonucu iki zanlı yakalandı, 1 kilogram 555 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Açıklamada, "Bu başarılı operasyonla yüzlerce gencimizin zehirlenmesinin önüne geçilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelemiz sonuna kadar sürecektir." ifadelerine yer verildi.

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