Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! 'Hangisi meşhur?'

Dubai'de verdiği konser sonrası ekibiyle birlikte yemek yemeye Nusret'e giden ünlü sanatçı Anne Marie'nin Nusret tarafından tanınmaması dikkat çekti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Anne Marie, Dubai'de verdiği konser sonrası ekibiyle birlikte yemek yemeye Nusret'e gitti. Meşhur şovunu yapmak için kolları sıvayan Nusret, altın kaplama eti masaya getirdi.

Şarkıcıya servis yapmak isteyen Nusret, çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu.

Çalışanından "Hanımefendi" cevabını alan Nusret Gökçe daha sonra, ünlü şarkıcıya o meşhur hareketiyle servisini yaptı. Nusret, tanımadığı Anne Marie ile tam beş hikaye paylaşması da dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan görüntülerde Anne Marie'nin, Nusret ile birlikte meşhur tuzlama hareketini yaptığı görüldü.

