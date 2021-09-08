Nusret Gökçe 22 yıl önceki fotoğrafını paylaştı: Bu ciddi bir iş

'Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında şöhret sahibi olan Nusret Gökçe, geçtiğimiz haftalarda İspanya İbiza'daki yeni restoranını duyurmuştu.

ABD, Dubai ve Yunanistan'da da restoranları bulunan Nusret, yaptığı son paylaşımıyla ise kasap çıraklığından geldiği günleri unutmadığını gösterdi.

Instagram'da 38 milyon takipçisi olan Nusret, 22 yıl önce çekilen bir fotoğrafını paylaştı.



Nusret Gökçe paylaşımına "Bu ciddi bir iş, 22 yıl önce. Bostancı Civ Civ Mahallesi" notunu yazdı.

Nusret'in çıraklık günlerinde çekilen karesine kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.



